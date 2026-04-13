Школьники из семи районов Рязанской области стали одними из первых, кто побывал на заводе, который строит фармацевтическая компания «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Олеся Чугунова
Старшеклассники Скопинского округа и шести близлежащих районов стали участниками состоявшегося накануне профтура на строящийся в селе Успенском фармзавод ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», на котором в 2028 году начнется выпуск уникальных жизненно важных препаратов плазмы крови человека.

Встреча продолжила серию профориентационных мероприятий в рамках проекта «Кадры для инвесторов», которые Корпорация развития совместно с региональным министерством образования помогает организовывать инвестору для решения кадрового запроса.

Представители инвестора провели для ребят экскурсию по лабораторному и административному блокам. Школьники увидели также строящиеся здания производственного и складского комплексов. В профтуре приняли участие ученики 9-х классов школ Александро-Невского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пронского, Ряжского районов и Скопинского округа. Это ребята, которые планируют в этом году поступать в филиал Рязанского медколледжа в Скопине и обучаться по новой программе, созданной специально под запросы инвестора. Для успешного обучения фармкомпания обеспечила все условия: провела ремонт и установила в классах скопинского филиала медколледжа современную мебель и лабораторное оборудование для занятий.

Обучение специальности «Аппаратчик-оператор производства химических соединений» будет проходить по типу целевого, то есть на безвозмездной для учащихся основе. После выдачи диплома у выпускников будет возможность трудоустроиться на завод по производству препаратов плазмы крови человека, который к тому времени уже будет введен в эксплуатацию.

Прием заявок от абитуриентов, желающих поступить на обучение по новой программе от «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», начнется летом. Подробности вступительной кампании здесь.

Корпорация развития помогает инвесткомпании в формировании кадрового резерва. Так, в 2025-м году благодаря налаженному взаимодействию ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа стартовало обучение по спецкурсу по специальности «Фармация». В мае этого года завершается первый год обучения по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза».

