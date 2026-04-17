Дмитрий Фетисов, фото с личной страницы ВК
Общество

Рязанский священник Фетисов приравнял неуплату налогов к греху

Алексей Самохин
На конференции «Вера и дело», проходившей в храме Христа Спасителя, представили проект кодекса православного предпринимателя. Документ прямо относит удержание заработной платы сотрудников к тяжким грехам.

Настоятель Николо-Ямского храма города Рязани иерей Димитрий Фетисов в беседе с изданием «Абзац» выступил за дополнение кодекса пунктом о неуплате налогов. Священнослужитель считает, что это тоже должно быть признано грехом.

По словам отца Димитрия, христианин обязан соблюдать законы государства, если они не противоречат заповедям. Он подчеркнул, что духовная жизнь неразрывно связана с гражданской ответственностью — об этом, как отметил священник, прямо говорится в посланиях апостолов.

«У апостола Павла есть слова, что человек, являющийся недостойным гражданином земного Отечества, недостоин и Небесного. Наши земные законы должны соблюдаться в той степени, в которой они не противоречат Евангелию. Поэтому мы наставляем предпринимателей, что надо всецело стремиться работать «вбелую». Иногда это воспринимается как некий грешок. И мы понимаем, что люди просто выживают, но честность перед государством – это цель, к которой нужно идти. В таком документе об этом стоило бы упомянуть», — пояснил иерей Димитрий Фетисов.

Священник добавил, что многие верующие предприниматели недооценивают значение этого аспекта своей деятельности, хотя он напрямую влияет на их духовное состояние. При этом он уточнил, что сам не участвовал в обсуждении текста кодекса, но считает упоминание о налогах необходимым.

