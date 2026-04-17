Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

В Рязани с 7 мая запретят остановку и стоянку на четырёх участках дорог

Алексей Самохин
С 7 мая в Рязани вводятся новые ограничения остановки и стоянки транспортных средств на нескольких участках улично-дорожной сети. Цель изменений — повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды для жителей и гостей города.

Ограничения затронут следующие участки:

Касимовское шоссе в районе дома 42а;

Южный Промузел в районе дома 6 строение 27;

улица Зубковой в районе дома 25а;

Московское шоссе в районе дома 47 корпус 2.

На всех перечисленных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Это означает, что нарушение запрета повлечёт принудительную эвакуацию транспортного средства.

Администрация города Рязани официально уведомила водителей о предстоящих изменениях и попросила автомобилистов заранее учитывать новую информацию при планировании поездок. 

Популярные материалы

Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.

Темы

Погода

Рязанцев предупредили о приближении грозы 

Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России. 
Общество

320 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на ярмарке трудоустройства

Работодатели представили вакансии, провели установочные встречи с соискателями, рассказали о вариантах трудоустройства, стажировках и карьерных перспективах.
Новости России

IT-эксперт Курочкин сомневается, что заявление Бони могло повлиять на работу Telegram

Обращение блогера Виктории Бони вряд ли послужило причиной восстановления доступа к Telegram у части российских пользователей. Такую точку зрения в интервью изданию «Абзац» озвучил эксперт в сфере информационных технологий Алексей Курочкин.
Новости кино и ТВ

«Новая битва экстрасенсов» ответит на вопрос, кто губит сыновей многодетной матери

В живых остался только один – самый старший сын. Теперь вся семья живёт в постоянном страхе, что он может стать следующим.
Общество

Рязанский священник Фетисов приравнял неуплату налогов к греху

Настоятель Николо-Ямского храма города Рязани иерей Димитрий Фетисов в беседе с изданием «Абзац» выступил за дополнение кодекса пунктом о неуплате налогов. Священнослужитель считает, что это тоже должно быть признано грехом.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Тульской области

В соседней с Рязанской Тульской области объявили ракетную опасность. Об этом сегодня в 15:50 сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. 
Медицина

Рязанская БСМП возобновила приём гражданского населения

Об этом 16 апреля на мероприятии «Час с зампредом» сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников.
Общество

Мессенджер Max преодолел отметку в 7 млн иностранных пользователей

Наиболее активно новые пользователи приходят из Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. С начала 2026 года иностранные пользователи отправили в Max более 1 миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье