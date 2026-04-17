В Рязани с 7 мая запретят остановку и стоянку на четырёх участках дорог

С 7 мая в Рязани вводятся новые ограничения остановки и стоянки транспортных средств на нескольких участках улично-дорожной сети. Цель изменений — повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды для жителей и гостей города.

Ограничения затронут следующие участки:

Касимовское шоссе в районе дома 42а;

Южный Промузел в районе дома 6 строение 27;

улица Зубковой в районе дома 25а;

Московское шоссе в районе дома 47 корпус 2.

На всех перечисленных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Это означает, что нарушение запрета повлечёт принудительную эвакуацию транспортного средства.

Администрация города Рязани официально уведомила водителей о предстоящих изменениях и попросила автомобилистов заранее учитывать новую информацию при планировании поездок.