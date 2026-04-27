В Москве утром 27 апреля 2026 года вновь образовался снежный покров высотой около 3 см, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Погода повторила аномалию 1 мая 2025 года.

По данным синоптика, высота снежного покрова, зафиксированная к 6:00, составила около 3 см. Одновременно в столице установлен новый рекорд атмосферного давления: в 3:00 оно достигло 728 мм ртутного столба, превысив прежний максимум 1971 года — 730 мм.

За сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зарегистрировано 19 мм осадков, на Балчуге — 19 мм, в Бутове — 20 мм, в Тушине — 17 мм. В Подмосковье максимальные показатели отмечены в Михайловском — 27 мм, что составляет 79% от апрельского объема.

«Утро 27 апреля в Москве, снова всё в снегу! Погода повторила 1 мая 2025 года», — написала Татьяна Позднякова в мессенджере Макс.

Аномальные осадки и рекордное атмосферное давление зафиксированы в конце апреля, когда по климатической норме в столичном регионе уже устанавливается устойчивая весенняя погода. Метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил данные о выпавшей половине месячной нормы осадков за сутки в своём Telegram-канале.

На сайте Гидрометцентра РФ в 06:49 были опубликованы сразу два метеопредупреждения.

В ближайший час с сохранением до конца суток 27 апреля на территории Москвы местами ожидаются сильные осадки ( мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами 18-23 м/с.

В ближайший час с сохранением до конца суток 27 апреля на территории Московской области местами ожидаются сильные осадки ( мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/с.

Что со снегом в Рязани

В Рязани, по данным Гидрометцентра, высота снежного покрова составляет 1 сантиметр, за сутки выпало 24 мм осадков. В то же время в Елатьме и в Сасове шли дожди, на сайте Гидрометцентра о снеге не сообщается.