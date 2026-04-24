Движение «Ветераны России» направило в Госдуму, Росавиацию и Минтранс предложение включить авиаперелеты в перечень федеральных льгот для участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель организации Ильдар Резяпов.

По словам Резяпова, в обращении содержится несколько конкретных инициатив. Во-первых, организация предлагает включить ветеранов боевых действий в перечень категорий граждан, имеющих право на субсидированные авиабилеты. Во-вторых, движение выступает за установление квоты в 5% мест на субсидируемых рейсах для ветеранов боевых действий и участников СВО без возрастных ограничений.

«Предлагаем закрепить в Федеральном законе «О ветеранах» компенсацию 50% стоимости авиаперелета к месту отпуска один раз в год и 100% стоимости к месту лечения по медицинским показаниям», — уточнил Резяпов.

Руководитель «Ветеранов России» также призвал уравнять в правах на проезд обладателей удостоверения ветерана боевых действий и участников СВО со справкой по форме постановления № 1354. Кроме того, по его мнению, необходимо внедрить ветеранский перевозочный документ в личном кабинете на портале «Госуслуги». При онлайн-покупке билета стоимость должна автоматически снижаться в пределах ежегодного государственного лимита.

Ещё одна инициатива касается авиакомпаний. Резяпов предложил предоставлять перевозчикам, которые дают скидку не менее 25% для участников СВО и ветеранов боевых действий, приоритетное право на получение государственных субсидий по программам региональных перевозок.