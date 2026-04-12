Волгоградца парализовало на отдыхе в Таиланде, у него хотят отобрать ребенка

Турист из Волгограда попал в реанимацию в Таиланде с редким аутоиммунным заболеванием, его парализовало, пишет V1.RU.

Дочь рассказала, что ее 56-летнему отцу стало плохо 4 апреля на Пхукете. Это произошло после того, как он вернулся с пляжа. Семья предположила, что у него случился инсульт. Вечером того же дня мужчину доставили в больницу, но там врачи не нашли у него признаков поражения мозга.

«Ночью у папы полностью отказало тело, остановилось сердце, 12 минут он находился в состоянии клинической смерти»,— заявила девушка.

Реклама

Вскоре волгоградец потерял возможность двигаться, сейчас он может лишь немного шевелить бровями и веками. Россиянину диагностировали синдром Гийена-Баре, он лежит в реанимации. Отправить его на родину пока не представляется возможным.

Одновременно с этим семья решает еще одну проблему. Дело в том, что мужчина усыновил племянника, у которого умерли родители. Его взяли на отдых в Таиланд. Теперь же у органов опеки возникли вопросы, почему ребенок за границей и не посещает школу. Родственники опасаются, что мальчика могут вернуть в детдом.