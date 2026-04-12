Волгоградца парализовало на отдыхе в Таиланде, у него хотят отобрать ребенка

Никита Рязанцев
Турист из Волгограда попал в реанимацию в Таиланде с редким аутоиммунным заболеванием, его парализовало, пишет V1.RU.

Дочь рассказала, что ее 56-летнему отцу стало плохо 4 апреля на Пхукете. Это произошло после того, как он вернулся с пляжа. Семья предположила, что у него случился инсульт. Вечером того же дня мужчину доставили в больницу, но там врачи не нашли у него признаков поражения мозга.

«Ночью у папы полностью отказало тело, остановилось сердце, 12 минут он находился в состоянии клинической смерти»,— заявила девушка.

Вскоре волгоградец потерял возможность двигаться, сейчас он может лишь немного шевелить бровями и веками. Россиянину диагностировали синдром Гийена-Баре, он лежит в реанимации. Отправить его на родину пока не представляется возможным.

Одновременно с этим семья решает еще одну проблему. Дело в том, что мужчина усыновил племянника, у которого умерли родители. Его взяли на отдых в Таиланд. Теперь же у органов опеки возникли вопросы, почему ребенок за границей и не посещает школу. Родственники опасаются, что мальчика могут вернуть в детдом.

Предыдущая статья
Священник назвал частую ошибку россиянок, целующих иконы
Следующая статья
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Мать Романовой рассказала, как ее дочь похитили в рабство в Мексике

Кристину Романову, похищенную в Мексике, уговаривали сбежать через Discord,...
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Священник назвал частую ошибку россиянок, целующих иконы

Россиянкам не стоит целовать иконы накрашенными губами, рассказал священник...
Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
E1.RU: убийцы 18-летнего парня под Екатеринбургом избежали суда

Никиту Усольцева и Кирилла Дементьева, обвиняемых в убийстве 18-летнего...
Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с...
Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...

