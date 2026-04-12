Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в городе Юрга Кемеровской области, присоединились волонтеры «ЛизаАлерт», пишет «АиФ».

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он заявил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

«В интересах следствия на данном этапе мы не вправе давать какие‑либо комментарии», — уточнили волонтеры.

Супруга бойца Валерия Асылханова уточнила, что пока нет никаких новостей об Алексее.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.