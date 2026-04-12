Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

Никита Рязанцев
К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в городе Юрга Кемеровской области, присоединились волонтеры «ЛизаАлерт», пишет «АиФ».

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он заявил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

«В интересах следствия на данном этапе мы не вправе давать какие‑либо комментарии», — уточнили волонтеры.

Читайте также: Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга бойца Валерия Асылханова уточнила, что пока нет никаких новостей об Алексее.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Темы

Новости России

Мать Романовой рассказала, как ее дочь похитили в рабство в Мексике

Кристину Романову, похищенную в Мексике, уговаривали сбежать через Discord,...
Новости России

Волгоградца парализовало на отдыхе в Таиланде, у него хотят отобрать ребенка

Турист из Волгограда попал в реанимацию в Таиланде с...
Новости России

Священник назвал частую ошибку россиянок, целующих иконы

Россиянкам не стоит целовать иконы накрашенными губами, рассказал священник...
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Новости России

E1.RU: убийцы 18-летнего парня под Екатеринбургом избежали суда

Никиту Усольцева и Кирилла Дементьева, обвиняемых в убийстве 18-летнего...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с...
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...

