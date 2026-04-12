Image by Nino Carè from Pixabay
Новости России

Мать Романовой рассказала, как ее дочь похитили в рабство в Мексике

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Кристину Романову, похищенную в Мексике, уговаривали сбежать через Discord, рассказала «Известиям» ее мать Марина.

Об исчезновении 17-летней россиянки стало известно накануне. По предварительной версии, инцидент произошел в 2023 году, когда школьнице было 15 лет. Девочку похитили в Мехико на глазах у ее матери. Неизвестные силой усадили ее в микроавтобус и увезли.

Реклама

Как рассказала ее мать, известная пианистка, дочь познакомилась с незнакомым парнем через соцсети. Он убедил ее сбежать из дома, обвинив родителей девочки в «чрезмерном контроле».

«Он говорил ей, что нужно избавиться от того факта, что у тебя есть опека, что твоя мама водит тебя на уроки скрипки и так далее», — заявила Марина Романова.

По ее словам, в Мексике проблема похищений несовершеннолетних девушек является распространенной. Такие инциденты происходят регулярно, и процесс исчезновения часто следует по схожему сценарию. Предположительно, речь идет о незаконном усыновлении и продаже.

Мать обращалась к местному губернатору, в полицию и международные инстанции, однако безуспешно. Помочь ей смогли только российские дипломаты. По одной из версий, за похищением стоит картель, связанный с мексиканскими правоохранителями.

Родители опасаются, что после 18 лет дочь могут продать в рабство. Посла Мексики вызывали в МИД России, но переговоры результатов пока не принесли.

Предыдущая статья
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова
Следующая статья
В Рязанской области 12 апреля ожидается сильный туман

