В Рязанской области 12 апреля ожидается сильный туман

Днём 12 апреля 2026 года на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200–800 метров. Такие погодные условия требуют повышенного внимания и соблюдения мер безопасности.
Рекомендации для жителей:
- Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.
- По возможности ограничьте время пребывания на улице.
- На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь.
- Не используйте для освещения открытый огонь — это опасно и может привести к пожару.
Если вы стали участником или свидетелем происшествия, звоните по телефонам:
- 01 — со стационарного телефона.
- 101 — с мобильного телефона.
- 112 — единый номер вызова экстренных служб.