Скончался британский актёр Джон Нолан, звезда «Бэтмена» и дядя режиссёра Кристофера Нолана

Британский актёр Джон Нолан, известный по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало» и «В поле зрения», ушёл из жизни в возрасте 87 лет. О его смерти сообщает издание Daily Mail.
Британский актёр Джон Нолан, дядя известных режиссёров Кристофера и Джонатана Ноланов, родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Его карьера в кино началась в 1967 году. До этого Нолан много лет работал в театре.
Широкой аудитории он запомнился по ролям в фильмах:
- «Бэтмен: Начало»,
- «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»,
- «Дюнкерк»,
- «Дюна: Пророчество»,
- «В поле зрения».
О причинах смерти не сообщается. Известно, что Джон Нолан был женат на актрисе Ким Хартман с 1965 года, у них двое детей.