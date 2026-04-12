Рязанцы просят власти подключить проводной интернет, Минцифры советует ждать спутников

Жители села Лукьяново Сасовского округа обратились к властям с просьбой помочь в подключении проводного интернета. Несмотря на то, что их населённый пункт находится всего в трёх километрах от города Сасово, операторы связи отказывают в проведении линии.
В обращении у губернатору Павлу Малкову жители отмечают, что отсутствие интернета особенно остро ощущается в семьях с детьми, которым необходим доступ к сети для учёбы.
В Министерстве цифрового развития Рязанской области ответили, что, по информации операторов, в Лукьяново отсутствует техническая возможность организации проводного интернета. Вместе с тем, на федеральном уровне сейчас прорабатывается вопрос создания низкоорбитальной спутниковой группировки, которая должна обеспечить высокоскоростной доступ к интернету для всех жителей, включая малонаселённые и удалённые территории.
Жители надеются, что в ближайшее время появится альтернативное решение, которое позволит им пользоваться современными цифровыми услугами наравне с горожанами.