Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Никита Рязанцев
Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на ответные удары, написал военкор Александр Коц в MAX.

Журналист отметил, что ВСУ за вторую половину субботы атаковали гражданские объекты в Курской, Белгородской и Херсонской областях, пострадали несколько мирных жителей.

«Делается это с одной единственной целью — спровоцировать нас на ответные меры и потом заявить на весь мир, что это Россия недоговороспособна», — подчеркнул Коц.

Военкор напомнил, что в прошлом году украинские военные вели себя таким же образом, нарушив пасхальное перемирие почти пять тысяч раз.

Коц добавил, что у него было сомнений по поводу действий противника и в этом году. Он ожидал, что Киев не будет соблюдать прекращение огня.

Президент Владимир Путин объявил ранее, что перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до конца воскресенья. При этом он приказал войскам быть готовыми отвечать на провокации ВСУ.

Украина сорвала пасхальное перемирие ударом по Новой Каховке, есть пострадавший
Священник назвал частую ошибку россиянок, целующих иконы

