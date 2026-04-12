Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на ответные удары, написал военкор Александр Коц в MAX.

Журналист отметил, что ВСУ за вторую половину субботы атаковали гражданские объекты в Курской, Белгородской и Херсонской областях, пострадали несколько мирных жителей.

«Делается это с одной единственной целью — спровоцировать нас на ответные меры и потом заявить на весь мир, что это Россия недоговороспособна», — подчеркнул Коц.

Военкор напомнил, что в прошлом году украинские военные вели себя таким же образом, нарушив пасхальное перемирие почти пять тысяч раз.

Коц добавил, что у него было сомнений по поводу действий противника и в этом году. Он ожидал, что Киев не будет соблюдать прекращение огня.

Президент Владимир Путин объявил ранее, что перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до конца воскресенья. При этом он приказал войскам быть готовыми отвечать на провокации ВСУ.