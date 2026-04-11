Украина сорвала пасхальное перемирие ударом по Новой Каховке, есть пострадавший

Анастасия Мериакри
Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня, ударив беспилотником по городу Новая Каховка в Херсонской области. Атака произошла в период объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия, которое началось в 16:00 11 апреля и должно было продлиться до 13 апреля.

О происшествии сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов. По его словам, в городе наблюдалась повышенная активность БПЛА.

В результате атаки повреждены три автомобиля и жилой дом, ранен один мирный житель, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — написал он в мессенджере.

Перемирие было инициировано российской стороной в связи с празднованием Пасхи. Несмотря на призывы к миру, украинская сторона проигнорировала режим тишины, что привело к жертвам среди гражданского населения.

