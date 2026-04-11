На реке Гусь нашли труп пропавшего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, поисково-спасательная операция на реке Гусь завершилась трагически. Спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины, пропавшего в этом районе 4 апреля.

К операции были привлечены силы сразу нескольких служб. На месте работали: АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс», медико-спасательный отряд РязГМУ им. В.И. Васильева «Salus», сотрудники Поисково-спасательных служб на воде из Рязани и Спас-Клепиков.

В общей сложности в поисках задействовали два экипажа спасателей, четыре дайвера и два маломерных судна. Обследование акватории велось тщательно и слаженно.

К сожалению, результат поисков оказался печальным. В ходе водолазных работ тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды.

Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.