Завершено расследование убийства бывшего мэра Самары и его жены

Следственными органами Следственного комитета России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении Екатерины Тарховой, Дмитрия Метревели, Светланы Метревели и Таисии Киселевой. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются, в том числе заочно, в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, организованной группой), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества — 10 эпизодов), ст. 159 УК РФ (мошенничество — 3 эпизода), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов), ст. 327 УК РФ (подделка документов — 3 эпизода).

По версии следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели, находясь в Самаре и действуя по указаниям Светланы Метревели, находившейся на территории иностранного государства, совершили убийство бывшего мэра Самары и его супруги путем их отравления, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам города.

После совершенного убийства обвиняемыми похищено имущество погибших: предметы одежды, ювелирные украшения, денежные средства с банковских счетов и подлежащие начислению в качестве дивидендов с использованием поддельных официальных документов, а также при содействии Таисии Киселевой — родственницы Метревели, похищен и продан третьему лицу автомобиль, принадлежащий потерпевшей. Всего похищено имущества на сумму более 2 млн рублей.

В настоящее время С. Метревели и Д. Метревели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе комплексных физико-химических, криминалистических, молекулярно-генетических, гистологических, трасологических, дактилоскопических и иных, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.