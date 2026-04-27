Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Филипп Киркоров расскажет о своей судьбе и раскроет «Секрет на миллион»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В четверг, 30 апреля, в 20:00 гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет народный артист России Филипп Киркоров. В свой день рождения король эстрады раскроет семейный секрет стоимостью один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Своё 59-летие Филипп Киркоров решил отметить вместе с Лерой Кудрявцевой в студии ток-шоу «Секрет на миллион». В этот день король эстрады вспомнит свои первые шаги на сцене и расскажет о том, как ему удалось покорить российский шоу-бизнес. Певец объяснит, почему вокруг него всегда разгораются скандалы, прольёт свет на главные секреты воспитания подростков, и на то, общается ли с бывшей супругой. Не обойдётся и без поздравлений от самых звёздных гостей: в гости к имениннику придут Игорь Николаев, Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Алсу, Валерия, Иосиф Пригожин и многие другие.

Филипп Киркоров распахнёт двери своего дворца: покажет, как живёт, что ест, какие сокровища хранятся у него в сейфе, и правда ли, что он спит на шёлковых простынях. Расскажет артист и о том, как ему удалось стать обладателем упругого пресса, сколько месяцев он восстанавливался после страшных ожогов и как живёт после смерти отца.

В студии ток-шоу «Секрет на миллион» Филипп Киркоров сделает пронзительное признание и раскроет семейную тайну, которая долго время дожидалась своего часа. Зрители узнают, почему поп-король согласился сделать тест ДНК, и как изменится его жизнь после того, как будет вскрыт конверт с результатами.

