Третий сезон «Инспектора Гаврилова» с Алексеем Гуськовым и Софьей Каштановой  выйдет 11 мая

11 мая на платформе START состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов» (16+). В новых сериях к актёрскому составу присоединился Алексей Гуськов, который сыграл криминального авторитета Ворона — отца главного героя Саши Медного.

После годичной комы Гаврилов, он же аферист Саша Медный (Виктор Добронравов), решит баллотироваться в мэры Усть-Шахтинска. Однако планы героя осложнятся с появлением отца — вора в закон по кличке Ворон.

Помимо Гуськова, в третьем сезоне зрители увидят новых персонажей. Павел Савинков сыграл врача Гарика Гупаленко, а Софья Каштанова — младшего участкового Татьяну Аникееву. Екатерина Стулова, Денис Власенко и Виктория Заболотная продолжат работу над проектом.

«С точки зрения жанра, в третьем сезоне больше драмы, но экшена и комедии будет тоже хватать с лихвой. У Саши Медного открывается новая страница в биографии — у него появляется отец», — рассказал Виктор Добронравов.

По словам актёра, Алексей Гуськов обычно отказывается сниматься в комедийных сериалах. Но после просмотра первого сезона «Инспектора Гаврилова» согласился на роль. «Алексей Геннадьевич — фанат режиссёра Кирилла Васильева ещё со времён фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»», — пояснил Добронравов.

Денис Власенко, исполнитель роли Коли, отметил, что третий сезон для его героя — «боль и отчаяние» в личной жизни. «Новый персонаж в исполнении Софьи Каштановой привнёс свою перчинку в наш коллектив. Весело будет точно», — поделился актёр.

Павел Савинков рассказал о своём герое: «Это просто хороший парень. Без каких-то скелетов в шкафу, честный, порядочный, с юмором и без вредных привычек. К тому же врач. Он претендует на сердце Людмилы и искренне надеется на взаимность».

Центральная интрига нового сезона — предстоящие выборы мэра и внезапное появление Ворона в жизни сына. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного раскроется с новой стороны.

Фото: START и СТС