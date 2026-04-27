Ветер и снег оставили рязанцев без света, названы наиболее пострадавшие районы

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» устраняют последствия непогоды в регионе. Мокрый снег, дождь и ветер до 20 м/с привели к обрывам проводов и падению деревьев на линии электропередачи. В филиале введён особый режим работы с полной мобилизацией сил и средств.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 27 апреля 2026 года. Больше всего пострадали Рязанский, Старожиловский и Михайловский районы области.

В восстановительных работах задействованы 47 бригад, 178 энергетиков и 107 единиц спецтехники. При необходимости в регион прибудут дополнительные силы из соседних областей.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты. Для их электроснабжения подготовлены 45 резервных источников питания суммарной мощностью около 1,46 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, который поддерживает связь с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Ведётся непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть осторожными. При обнаружении оборванных проводов нельзя приближаться к ним — необходимо немедленно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220). Линия работает круглосуточно и бесплатно.