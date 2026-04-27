Пьяного подростка задержали в Рязани после жалобы на шум

Полицейские проверили сообщение о шумящих подростках на улице Стройкова в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Вчера, 26 апреля, около 19.00, в отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани обратился рязанец. Мужчина сообщил, что у дома №84 по улице Стройкова собралась компания подростков, которые «шумят и хулиганят».

На адрес немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Сотрудники ППСП обнаружили на указанном месте одного подростка с признаками алкогольного опьянения. Речь 15-летнего рязанца была затруднена и от него исходил запах спиртного.

Полицейские вызвали экипаж скорой медицинской помощи и передали подростка врачам. Медики, предварительно, диагностировали отравление алкоголем.

Сотрудники полиции установили личность матери подростка, ее опросили. Решается вопрос о привлечении рязанки к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение родительских обязанностей по контролю за поведением несовершеннолетнего).

Установлено, что в тот вечер драки у дома №84 по улице Стройкова не было. С заявлением о получении телесных повреждений в Рязани вечером 26 апреля в полицию никто не обращался.