Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

«В этот момент я похолодела»: Влад Череватый устроит бунт в новом выпуске шоу «Мастер игры» 

Алексей Самохин
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Экстрасенс Влад Череватый пойдет на крайние меры и развяжет открытый конфликт с Олегом Верещагиным в проекте «Мастер игры» (16+). Новый выпуск шоу выйдет на телеканале ТНТ в субботу, 1 августа, в 18:30.

В условиях, когда «светлые» участники теряют шансы на устранение соперников из-за страха перед ночными вылетами, игра требует жестких решений. Инициативу перехватит тот, от кого не ожидали активности.

Экстрасенс Влад Череватый внезапно сбросит привычную маску. Разборки за круглым столом перерастут в масштабный скандал и приведут к необратимым последствиям для участников.

Эмоциональная вылазка Череватого шокирует съемочную площадку. «Тёмная» Алена Блин признается, что похолодела от такой неожиданной смены тактики, а Торнике Квитатиани публично задастся вопросом о разумности действий соратника.

«Что ты творишь, Череватый»? — выразит общее мнение Торнике Квитатиани.

Помимо развязки конфликта, зрители узнают, кого из ранее выбывших игроков вернут в проект.

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