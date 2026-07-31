Участники «Игры вслепую» на ТНТ опробуют новую тактику помех

В субботу, 1 августа, в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Игра вслепую» (16+). В этот раз проект временно сменит неофициальное название на «Игру вглухую»: команды опробуют жесткую тактику и начнут намеренно глушить соперников.

Первыми новую стратегию задействуют певец Вячеслав Макаров и ведущий Константин Анисимов, выступающие в команде артистки Севиль. В ответ на это юморист Магомед Муртазаалиев мгновенно устроит контратаку вместе со своими напарницами — комиком Марией Марковой и певицей Клавой Кокой.

Звездным гостям придется угадывать исполнителей в экстремальных условиях. Задача и без того сложна: участники в кабинках специально путают игроков, а отличить голос оригинала от профессиональных двойников удается единицам.

Создание дополнительных шумов станет главным испытанием вечера. Победит та команда, которая сохранит хладнокровие и сможет точно распознать верный вокал сквозь помехи.