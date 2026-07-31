Рязанку оштрафовали за пост во «ВКонтакте», размещённый в 2022 году

Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение в отношении местной жительницы, которая разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с надписями, дискредитирующими действия ВС РФ. Публикация датировалась февралём 2022 года.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что пересмотрела свои взгляды и уже удалила материалы со своей страницы.

Суд учёл признание вины, раскаяние и добровольное удаление публикации как смягчающие обстоятельства. В итоге рязанке назначили минимальный штраф, предусмотренный по соответствующей статье, — 30 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение десяти дней с момента получения копии документа.