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Происшествия

Рязанку оштрафовали за пост во «ВКонтакте», размещённый в 2022 году

Валерия Мединская
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Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение в отношении местной жительницы, которая разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с надписями, дискредитирующими действия ВС РФ. Публикация датировалась февралём 2022 года.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что пересмотрела свои взгляды и уже удалила материалы со своей страницы.

Суд учёл признание вины, раскаяние и добровольное удаление публикации как смягчающие обстоятельства. В итоге рязанке назначили минимальный штраф, предусмотренный по соответствующей статье, — 30 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение десяти дней с момента получения копии документа.

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