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Общество

Угрозу атаки БПЛА объявили в Рязанской области

Валерия Мединская
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В Рязанской области в пятницу, 31 июля, объявили угрозу атаки БПЛА. Соответствующие уведомление разослала жителям региона РСЧС.

Беспилотную опасность объявили в 16:36. Рязанцам советуют избегать открытых участков и не подходить к окнам. Телефон экстренных служб – 112.

При объявлении воздушной тревоги и во время срабатывания сирен немедленно зайдите в ближайшее здание. На открытом пространстве высок риск пострадать от обломком БПЛА или осколков стекла. Если во время воздушной тревоги вы дома, стоит спуститься на нижние этажи. Лифтом пользоваться при этом не рекомендуется.

Для укрытия в квартире выберите помещение без окон с капитальными стенами. Например, ванную, прихожую, кладовку. При себе держите документы, лекарства, которые принимаете постоянно.

Кроме того, запрещено снимать полёты БПЛА, а также работу ПВО на видео и фото. За публикацию такого контента предусмотрена административная ответственность.

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