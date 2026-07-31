Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков вручил награды десантникам в рязанском Правительстве

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков произнес это на торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград личному составу Рязанского территориального гарнизона. Мероприятие, приуроченное ко Дню Воздушно-десантных войск, прошло в Правительстве Рязанской области.

В церемонии участвовали начальник Рязанского территориального гарнизона, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Олег Пономарев, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, заместитель главы администрации Рязани, участник СВО Михаил Давыдов, военнослужащие и их семьи.

Глава региона подчеркнул, что в Рязани — столице ВДВ — к этому празднику относятся по-особенному. Область гордится своими военными: командирами, бойцами, преподавателями, инструкторами, медиками и курсантами прославленного училища — всеми, кто носит голубые береты.

«Среди вас есть настоящие герои – участники специальной военной операции, других вооруженных конфликтов. Вы отстаивали и отстаиваете интересы нашей страны. Защищаете мирных жителей, освобождаете населенные пункты, эвакуируете раненных, помогаете жителям. Мужество и отвага десантников – пример для всех. Государственные и региональные награды, которые вручаем сегодня, – знак благодарности за ваши достижения и заслуги перед Отечеством, – сказал Павел Малков. – Победа обязательно будет за нами! Враг знает, что одолеть нашу армию, наше ВДВ невозможно. Наши десантники приближают победу с каждым днем».

На церемонии вручили орден Мужества, медали Жукова, «За отвагу», «За храбрость», Почетные грамоты и Благодарности губернатора, а также знаки «Михаил Скобелев», «За усердие» и «Надежда и опора». Награды получили военнослужащие 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка, 119-го гвардейского парашютно-десантного ордена Александра Невского полка, 309-го Центра специальной парашютной подготовки Минобороны РФ, а также офицеры, преподаватели и курсанты Рязанского училища ВДВ. Всего отмечено порядка 30 человек.

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