На Рязанскую область надвигаются ливни и грозы

ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. По данным Гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 31 июля местами ожидаются сильные ливни, грозы, порывистый ветер.

При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. Местами может выпасть град.

МЧС просит жителей быть предельно внимательными. По возможности оставайтесь дома, не стойте под рекламными щитами, крышами, деревьями и линиями электропередачи . На случай отключения света приготовьте фонарик — не используйте открытый огонь для освещения, это может привести к пожару .

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по телефону 01, с мобильного — 101 или 112 (единый номер экстренных служб). Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90 .