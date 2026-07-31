В Рязанской области открылась выставка народного художника СССР Виктора Иванова

В пятницу, 31 июля, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» областного центра состоялось торжественное открытие персональной выставки народного художника СССР Виктора Ивановича Иванова «Темпера», приуроченной к 102-летию мастера. В церемонии принял участие именинник. Среди почетных гостей мероприятия – председатель областной Думы Аркадий Фомин, министр культуры региона Екатерина Шуранова, представители Российской академии художеств, Союза художников России, учреждений культуры, творческой общественности региона.

В экспозицию вошли около ста произведений темперной графики, созданных в период с 1950-х по конец 1990-х годов. Это картины из личной коллекции художника, дополненные полотнами из собрания Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина. Выставка продолжит работу до 28 сентября 2026 года по адресу: Первомайский проспект, 14.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в своем поздравительном обращении к собравшимся отметил уникальность художественной манеры Виктора Иванова, личный вклад мэтра кисти в развитие отечественного искусства, поддержку молодых талантов, сохранение духовных и эстетических традиций России. Также Аркадий Фомин поделился своими впечатлениями от посещения представленной экспозиции:

– Виктор Иванович не только истинный «певец земли Рязанской», но и, не побоюсь этого слова, «человек-эпоха», «человек-легенда». С большим уважением отношусь к Вашему творчеству, неоднократно был в мастерской. Это действительно тонкая передача ощущений и переживаний художника по отношению к своей малой родине: все картины пропитаны чувством уважения и любви к людям, к нашей русской природе, рязанским просторам. Темпера – достаточно редкая сейчас техника, и в руках Виктора Иванова она звучит особенно, по-настоящему, поэтому не может оставить никого равнодушным. В этих картинах, на мой взгляд, нет ничего лишнего: каждый мазок – как сказанное точно слово. Слово о нашей повседневной жизни, о знакомых местах, о городских и деревенских пейзажах, о неприкрашенной правде людей труда. Именно поэтому Ваше творчество очень близко и понятно каждому. Пусть сегодняшняя выставка подарит всем рязанцам, гостям нашего региона такую редкую в наше время возможность – остановиться, присмотреться и почувствовать, как много красоты скрыто в самых привычных вещах. Желаю Вам, Виктор Иванович, доброго здоровья, новых источников вдохновения для созидания! Радуйте нас новыми работами и своим приездами в Рязань.

Виктор Иванович Иванов – действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственных премий СССР, РСФСР и РФ – родился 2 августа 1924 года в Москве. Живет и работает в столице и в Рязанской области, жители которой стали героями большинства его произведений. В.И. Иванов с 1968 года является Заслуженным художником РСФСР. В 1976 году ему присвоено звание Народного художника РСФСР, а в 1990 – Народного художника СССР. В 2002 году он стал Действительным членом Петровской академии наук и искусств. Произведения В.И. Иванова представлены в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и других крупнейших российских и мировых музеев.