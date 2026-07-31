Новые правила провоза топлива через Крымский мост вступят в силу 4 августа

С 4 августа проехать по Крымскому мосту с топливом можно будет только при наличии специальной заводской тары с соответствующей маркировкой. Водителей на неисправных машинах или со случайными емкостями отправят обратно до устранения нарушений, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Транспортные и специальные службы ужесточили требования к безопасности из-за рисков возгорания в жару. Неподходящая тара на жаре деформируется, накапливает статическое электричество и стравливает горючие пары.

Топливо разрешат транспортировать исключительно в металлических канистрах из стали или алюминия, а также в емкостях из химически стойкого антистатического пластика. На тару обязательно нанесение знака UN, пиктограммы пламени или надписей «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol. Любые пластиковые бутылки из-под воды, тара от бытовой химии, мочевины и самодельные конструкции окажутся вне закона.

Правила строго регламентируют объем и состояние канистр. Максимальная вместимость одной емкости — 40 литров. Заполнять ее разрешено не более чем на 95%, чтобы оставить запас на тепловое расширение жидкости. Корпус тары обязан быть герметичным, без вмятин, трещин и следов подтекания. Емкости, не просвечиваемые фонарем, досмотровые бригады отправят на интроскоп.

Общий лимит остался неизменным: на один автомобиль допускается до 200 литров горючего.

Спецслужбы также запретили одновременную перевозку канистр с бензином и бытовых газовых баллонов большого объема. Ехать с канистрами разрешат только машинам на ГБО или путешественникам с компактными туристическими баллонами до пяти литров. Если водитель везет исключительно газ, действуют ограничения до 100 литров.

В условиях сложившейся энергетической ситуации через путепровод пропускают бытовые генераторы и портативные электростанции-пауэрбанки. Их досматривают через ленту интроскопа или сканер ИДК. Взрывоопасные сыпучие грузы, включая цемент и сахар, ограничили лимитом в 200 килограммов.

Полный бессрочный запрет на проезд по Крымскому мосту продолжает действовать для электромобилей и любых гибридных машин, включая модификации MHEV с 48-вольтовым стартер-генератором.