Новости России

Глава Wildberries Ким прокомментировала атаки ВСУ на объекты маркетплейса

Алексей Самохин
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Обвинения Wildberries в торговле товарами военного назначения не имеют под собой никаких оснований и служат лишь прикрытием для нападающих. Настоящая цель ударов — посеять панику и дестабилизировать общество, заявила основатель маркетплейса и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким. 

Напомним, один из крупных складов Wildberries находится в Рязани. 

По словам Ким, ассортимент площадки абсолютно стандартен для сферы e-commerce. Предпринимательница подчеркнула, что аналогичная продукция свободно продается на крупнейших международных маркетплейсах, включая Amazon и Alibaba. 

Действия нападающих полностью лишены здравого смысла и логики. Нападавшие ранее сами открыто заявляли, что их атаки направлены против рядовых российских граждан, отметила Ким. 

Главной задачей агрессоров остается психологическое давление. По словам Ким, противник рассчитывает вызвать шок и дестабилизировать ситуацию среди широких слоев населения.  

В текущих реалиях отечественному бизнесу требуется предельная выдержка. Глава компании призвала предпринимательское сообщество сохранять хладнокровие, иметь четкий план оперативной перестройки процессов и быть готовым к быстрой трансформации работы.

Компания начала активно укреплять свои комплексы сразу после первых попыток нападения. По словам Ким, логистические центры и инфраструктурные объекты онлайн-ритейлера находятся под постоянным контролем служб безопасности.

Основатель маркетплейса подчеркнула, что выстроенная система защиты показывает высокую эффективность. Налаженная работа позволяет отражать подавляющее большинство внешних угроз и сохранять стабильность операционных процессов.

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