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Погода

Названо место в Рязанской области, где выпало четыре месячные нормы осадков за июль

Валерия Мединская
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Этот июль войдёт в историю метеонаблюдений как один из самых дождливых. Почти весь месяц среднесуточные температуры держались ниже нормы, а вместо привычного тепла мы получали холодные ночи, грозы, шквалистый ветер и град. 9 июля размер градин, по свидетельствам очевидцев, превышал два сантиметра в диаметре.

Своими наблюдениями за погодной обстановкой уходящего месяца делится рязанский метеоролог Роман Степанов в своём телеграм-канале. По его словам, в плане осадков больше всего досталось востоку нашего региона. Например, в Сасове выпало почти четыре месячные нормы осадков. В остальных районах — от полутора до трёх норм.

Период затяжных ливней тем временем подходит к концу. Последний дождливый циклон уходит на восток, а на Рязанскую область уже распространяется своё влияние западный антициклон. В выходные нас ждёт тепло: в воскресенье местами воздух прогреется до +31°С.

Правда, в южных районах возможны локальные грозовые дожди, но они будут короткими и на общую картину существенно не повлияют.

— В общем, лето возвращается. Но с обидным опозданием, — отмечает Степанов.

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