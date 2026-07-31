Названо место в Рязанской области, где выпало четыре месячные нормы осадков за июль

Этот июль войдёт в историю метеонаблюдений как один из самых дождливых. Почти весь месяц среднесуточные температуры держались ниже нормы, а вместо привычного тепла мы получали холодные ночи, грозы, шквалистый ветер и град. 9 июля размер градин, по свидетельствам очевидцев, превышал два сантиметра в диаметре.

Своими наблюдениями за погодной обстановкой уходящего месяца делится рязанский метеоролог Роман Степанов в своём телеграм-канале. По его словам, в плане осадков больше всего досталось востоку нашего региона. Например, в Сасове выпало почти четыре месячные нормы осадков. В остальных районах — от полутора до трёх норм.

Период затяжных ливней тем временем подходит к концу. Последний дождливый циклон уходит на восток, а на Рязанскую область уже распространяется своё влияние западный антициклон. В выходные нас ждёт тепло: в воскресенье местами воздух прогреется до +31°С.

Правда, в южных районах возможны локальные грозовые дожди, но они будут короткими и на общую картину существенно не повлияют.