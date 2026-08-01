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Новости России

Стали известны подробности ракетного удара по Киеву ночью 1 августа

Алексей Самохин
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Минобороны России заявило о нанесении в ночь на 1 августа массированного удара по объектам на территории Украины. В ведомстве сообщили, что целью стали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и Киевской области.

По данным российского военного ведомства, для удара применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности. В сообщении говорится, что поражены предприятия, связанные с производством, хранением и доставкой ракетного вооружения, беспилотников, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Автор телеграм-канала «Лохматый Z Николаев» координатор подполья Сергей Лебедев уточнил, что по Киеву выпустили 18 баллистических ракет «Искандер-М» и восемь гиперзвуковых ракет «Циркон». Еще две ракеты «Циркон» прилетели по аэродрому в Полтавской области.

Под удар в Киеве попали не менее пяти предприятий, связанных с украинским оборонно-промышленным комплексом. Также заявляется, что все выпущенные ракеты достигли целей.

По словам Лебедева, во время атаки украинская сторона использовала всего одну ракету-перехватчик комплекса Patriot, которая ничего не сбила. 

Уже известно о крупном пожаре в Вышгородском районе и перебоях с электроснабжением после ударов в районе ТЭЦ-5. При этом, по информации Лебедева, сама теплоэлектроцентраль не была непосредственной целью атаки.

«Сама ТЭЦ-5 целью атаки не являлась. Проблемы с электричеством стали следствием поражения расположенных поблизости объектов и нарушений в работе связанных с ними энергетических сетей, — пишет Лебедев. —  Это важное уточнение: отключения света ещё не означают прямого попадания по электростанции. Энергосистема крупного города связана с подстанциями, линиями передачи, распределительными устройствами и промышленными потребителями. Повреждение одного из элементов рядом с ТЭЦ способно вызвать аварийное отключение или автоматическое перераспределение нагрузки».

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