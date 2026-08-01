Рязанцы заплатили за незаконную торговлю более 3,3 млн рублей

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 1 240 человек за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах. Общая сумма назначенных штрафов составила 3 млн 348 тысяч рублей.

Такие данные привели административные комиссии при администрации Рязани. Нарушения связаны с торговлей и оказанием услуг вне мест, определенных органами государственной власти Рязанской области и местного самоуправления.

Согласно региональному закону «Об административных правонарушениях», за организацию торговли или оказания услуг в неустановленных местах гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг вне специально отведенных площадок предусмотрено предупреждение либо административный штраф. Для граждан он составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.