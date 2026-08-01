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Завершились съемки новой экранизации «Войны и мира» от братьев Андреасян

Алексей Самохин
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Создатели новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» (16+) объявили о завершении съемок. Картина режиссера Сарика Андреасяна выйдет в российский прокат 18 февраля 2027 года.

О завершении работы над фильмом сообщили «Атмосфера кино» и Кинокомпания братьев Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, известный по фильму «Онегин» и историческим проектам «Великая» и «Янычар». Авторы заявляют, что стремились максимально бережно перенести на экран роман Толстого, сохранив его атмосферу, героев и историческую эпоху.

Главные роли исполнили Николай Шрайбер, сыгравший Пьера Безухова, Станислав Бондаренко в образе князя Андрея Болконского и Полина Гухман, воплотившая Наташу Ростову. Анатоля Курагина сыграл Матвей Лыков, Элен Курагину — Лиза Моряк. В фильме также снялись Александр Метелкин, Таисья Калинина, Антон Момот, Поля Полякова, Игорь Черневич, Екатерина Стулова, Александр Лыков, Николай Козак, Алиса Кот, Лиза Климова и Елена Захарова.

Действие картины разворачивается в России начала XIX века на фоне Отечественной войны 1812 года. В центре сюжета — судьбы представителей аристократии, чьи жизни переплетаются с историческими событиями, а также темы любви, долга, чести и предательства.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Исторические сцены снимали на Миллионной и Большой Морской улицах Северной столицы, а эпизод с первым балом Наташи Ростовой — в Екатерининском дворце. Натурные съемки проходили в деревне Борносово под Дмитровом, рядом с местами, связанными с жизнью Льва Толстого.

Режиссер Сарик Андреасян признался, что работа над экранизацией стала для команды одновременно серьезным испытанием и большой ответственностью. По его словам, создатели стремились сохранить человеческую правду романа и рассказать историю так, чтобы она заинтересовала как поклонников произведения, так и зрителей, которые познакомятся с ним впервые.

Исполнители главных ролей также поделились впечатлениями от работы. Станислав Бондаренко рассказал, что увидел в князе Андрее Болконском не только мужественного офицера, но и человека с глубокими внутренними переживаниями. Полина Гухман назвала роль Наташи Ростовой большой честью и отметила, что старалась показать героиню живым человеком со всеми ее противоречиями. Николай Шрайбер подчеркнул, что главной чертой Пьера Безухова считает стремление к правде и внутреннее развитие, а Лиза Моряк призналась, что ей было непросто расставаться с образом Элен после завершения съемок.

Сейчас фильм находится на этапе постпродакшена. В широкий российский прокат экранизация «Войны и мира» выйдет 18 февраля 2027 года.

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