Мужчина с ножом в руках пытался вернуть бывшую супругу в Рязанской области

Полицейские задержали злоумышленника, устроившего опасный скандал в магазине в городе Михайлове. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» обратилась 33-летняя жительница города Михайлова и сообщила, что на рабочем месте в магазине нетрезвый бывший муж угрожает ее зарезать ножом. Женщине пришлось убежать из торгового зала.

Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на адрес и выяснили, что к противоправным действиям причастен 49-летний местный житель. Он скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали его и доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, 33-летняя женщина несколько лет назад вступила в брак с местным жителем. Недавно мужчина начал злоупотреблять спиртным и женщина разорвала с ним отношения, оформила развод. Михайловцу не нравилась эта ситуация и он неоднократно пытался вернуть бывшую жену. В тот вечер нетрезвый мужчина пришел в магазин, где бывшая супруга работает продавцом и снова потребовал, чтобы она вернулась к нему. Услышав отказ, злоумышленник достал нож и пригрозил убийством, если она не изменит свое решение. Испугавшись, женщина убежала на улицу и обратилась за помощью в полицию.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.