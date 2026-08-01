Жителя Рязанской области арестовали за госизмену

По данным ФСБ России, в Рязанской и Вологодской областях пресечена деятельность двух граждан РФ, которых подозревают в работе в интересах украинских спецслужб.

В Рязанской области задержан местный житель 1978 года рождения. По версии следствия, через мессенджеры Telegram и WhatsApp он самостоятельно вышел на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Как утверждают в ФСБ, мужчина рассчитывал получить помощь для перехода на сторону Вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против российских войск.

Вторым фигурантом стал житель Великоустюгского округа Вологодской области 2001 года рождения. Следствие считает, что его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины через Telegram. По данным спецслужбы, задержанный помогал украинским кураторам искать людей, готовых совершать диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Следственные подразделения УФСБ по Рязанской и Вологодской областям возбудили уголовные дела. Жителю Рязанской области вменяют сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК РФ), второму подозреваемому — государственную измену (статья 275 УК РФ). По решению судов оба заключены под стражу.

В ФСБ напомнили, что примечание к статье 275 УК РФ предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если человек своевременно сообщил органам власти о совершенном преступлении или иным способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, при условии отсутствия в его действиях другого состава преступления.

Кроме того, в ведомстве указали, что статья 31 УК РФ освобождает от уголовной ответственности лиц, которые добровольно и окончательно отказались от доведения преступления до конца.