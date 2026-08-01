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Общество

РГРЭС сообщили о восстановлении подачи электричества в Рязани

Алексей Самохин
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В АО «РГРЭС» сообщили о завершении ремонтных работ и полном восстановлении подачи электроэнергии в Рязани. 

По данным компании, в 12:15 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме по улицам: Ф. Энгельса, К. Маркса, Магистральная, Прижелезнодорожная, Медицинская, Бронная, Дачная, Октябрьская.

В 13:00 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме на остальных улицах

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — говорится в сообщении. 

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