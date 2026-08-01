РГРЭС сообщили о восстановлении подачи электричества в Рязани

В АО «РГРЭС» сообщили о завершении ремонтных работ и полном восстановлении подачи электроэнергии в Рязани.
По данным компании, в 12:15 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме по улицам: Ф. Энгельса, К. Маркса, Магистральная, Прижелезнодорожная, Медицинская, Бронная, Дачная, Октябрьская.
В 13:00 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме на остальных улицах.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — говорится в сообщении.