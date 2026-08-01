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Погода

После рекордных дождей в Рязанскую область придет жара 

Алексей Самохин
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Июль 2026 года стал одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений в Рязанской области. Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов, отметив, что период затяжных ливней подходит к концу.

В своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха» специалист рассказал, что почти весь июль среднесуточная температура в регионе оставалась ниже климатической нормы. За месяц жители области пережили холодные ночи, грозы, шквалистый ветер, град и сильные дожди.

По словам Степанова, в отдельных районах количество осадков достигло критериев опасного природного явления. Во время сильного града 9 июля, как сообщали очевидцы, отдельные градины превышали два сантиметра в диаметре.

Больше всего осадков выпало на востоке региона. Абсолютным рекордсменом стало Сасово, где за месяц зарегистрировали почти четыре месячные нормы осадков. В остальных районах области выпало от полутора до трех месячных норм.

Метеоролог отметил, что сейчас последний дождливый циклон покидает регион, а его место занимает западный антициклон. Благодаря этому в выходные в Рязанской области ожидается теплая погода, а в воскресенье местами воздух прогреется до +31 градуса.

При этом в южных районах области возможны кратковременные грозовые дожди. По оценке синоптика, они будут локальными и не принесут большого количества осадков, поэтому существенно не повлияют на переувлажненную почву.

«В общем, лето возвращается. Но с обидным опозданием», — резюмировал Роман Степанов.

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