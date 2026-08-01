«Добивают по цепочке»: Коц рассказал о повторных ударах по предприятиям Украины

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что часть объектов, по которым пришлись удары во время сегодняшней ночной атаки на Украину, уже фигурировала в предыдущих сводках. По его словам, речь идет о предприятиях, связанных с производством ракет, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

В своем канале журналист отметил, что среди целей оказался завод «Радиоизмеритель» в Киеве. По его данным, предприятие ранее уже попадало под удары 14 июля. Завод выпускает электронные компоненты и узлы для ракетных комплексов «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и «Гром-2».

Еще одним объектом стал завод «Буревестник» — предприятие, которое Минобороны России обозначает как Киев-1. Военкор напомнил, что по этой площадке удары наносились 15 июня и 6 июля. По его оценке, из-за масштабов производства и расположения корпусов полностью вывести такой объект из строя одним ударом сложно.

Коц отдельно остановился на предприятии «ПВ ГРУПП Украина» (Киев-25), которое связано с выпуском комплексов радиоэлектронной борьбы «Lima». Первый удар по этому объекту произошел 2 июля, второй — в ночь на 1 августа.

«Именно эти комплексы уводят наши «Герани» с курса, так что интерес к цеху объясним», — написал Александр Коц.

Большую часть разбора журналист посвятил производственной цепочке ракет FP-5 «Фламинго» компании Fire Point. Он сообщил, что ранее удары наносились по разным объектам, связанным с выпуском комплектующих и систем управления. По данным Коца, 2 июня под удар попала площадка Fire Point в Днепропетровской области, 2 июля — предприятие «Радионикс», связанное с системами управления, 8 июля — цех комплектующих для FP-5. В ночь на 30 июля были поражены объекты в Киеве и Львове, связанные с боевыми частями, двигателями и сборкой.

Новой целью стало ООО «Файер Пойнт» в Киеве. Компания ранее уже сообщала о попаданиях по своим производственным площадкам.

Коц подчеркнул, что рассчитывать на быстрое прекращение производства ракет и беспилотников не стоит. По его словам, Fire Point заранее распределила выпуск продукции между большим количеством площадок и подрядчиков.

Отдельно журналист упомянул логистический центр в Вишневом Киевской области. Он заявил, что не может подтвердить, связан ли этот объект с пожаром, который произошел там 6 июля. Коц напомнил о предыдущих прилётах в западном пригороде Киева, включая взрыв на складе структуры «Укроборонпрома» и пожар, после которого сообщалось о погибших и задержаниях руководителей предприятия.

По словам военкора, западные районы Киева постепенно превращаются в крупную зону хранения военных грузов, расположенную рядом с жилой застройкой.

Также Коц обратил внимание на сообщения о поражении двух сухогрузов южнее Одессы. Он заявил, что подобные эпизоды происходят регулярно, и назвал ситуацию частью системного давления на морскую логистику Украины.