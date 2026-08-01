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Новости России

В ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство

Алексей Самохин
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Подрыв самодельного взрывного устройства произошел в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

1 августа в 19:55 в ресторане на Кудринской площади в Москве произошёл подрыв самодельного взрывного устройства. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли три человека: охранник, не допустивший проход подозреваемой в зал, сама женщина, предположительно пронёсшая бомбу, и один из посетителей. Ранения различной степени тяжести получили 21 человек.

Проводятся оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия.

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