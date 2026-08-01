Стали известны подробности убийства россиян Дианы и Романа в Таиланде

Стали известны подробности убийства 22‑летней Дианы и 17‑летнего Романа в Таиланде. Брат и сестра пропали ранним утром 26 июля: они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Несколько дней их искали полиция, волонтёры и русскоязычные жители Таиланда. Первым нашли мотоцикл — разобранный и закопанный в земле.

31 июля в провинции Сакэу задержали главных подозреваемых — Тхану (Понг) и Тхонгчайя (Тхонг). Они пытались скрыться в лесу. У бандитов обнаружили пистолет и две гранаты.

Следствие установило, что преступники, представившись полицией (Понг был в форме), под предлогом проверки документов обездвижили молодых людей, вывезли в безлюдное место и убили. Тела были закопаны в одной яме в районе Кхао Чи Чан; руки у погибших были связаны.

Версии подозреваемых расходятся: Тхонг утверждает, что Понг застрелил Романа и затем Диану, а сам он лишь выполнял указания. Понг же заявляет, что Роман оказал сопротивление, из‑за чего он выстрелил, а Диана была избита до смерти. По данным полиции, у Романа — огнестрельные ранения, Диана погибла от побоев.

Преступники пытались продать мотоцикл по частям, но покупатели отказались из‑за отсутствия документов — тогда детали закопали. Официальный мотив убийства — завладеть транспортом. Кроме того, фигуранты причастны к убийству тайской семьи из трёх человек.