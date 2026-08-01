Власть и политика

Прокурор Рязанской области проведёт два личных приёма в августе

Алексей Самохин
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21 августа в 10:00 прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв проведёт приём по вопросам соблюдения прав семей с детьми, в том числе на получение образования. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

В мероприятии примут участие Уполномоченный по правам ребёнка Анжелика Евдокимова  и представители профильных ведомств. Приём пройдёт в прокуратуре области (Рязань, ул. Введенская, д. 81/1) с возможностью подключения по ВКС из прокуратуры по месту жительства.

27 августа в 10:00 запланирован приём жителей Сапожковского муниципального округа (р. п. Сапожок, ул. Гусева, д. 30).

Записаться можно по телефонам: 8 (910) 631‑08‑17, 8 (4912) 200‑629, 8 (4912) 200‑628 либо в прокуратуре по месту жительства. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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