Фото: соцсети, aif.ru
Новости России

Тело нашли в чемодане: раскрыты подробности убийства россиянки в Сербии

Алексей Самохин
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Погибшую в Сербии 27-летнюю россиянку Людмилу доставят на родину в понедельник, 3 августа. Родственники собирают средства на перевозку тела для последующей кремации и прощания в Пушкине. Об этом пишет aif.ru.

Задержание подозреваемого и хронология трагедии

Людмила прилетела в Белград 23 июля, а спустя два дня перестала выходить на связь. Девушка планировала провести вечер 25 июля в местном клубе. Поиски продолжались до 30 июля, пока полицейские не обнаружили ее останки в чемодане, сброшенном в канал в районе Падинска-Скела.

Сербские правоохранители оперативно задержали подозреваемого в аэропорту при попытке покинуть страну. Им оказался 25-летний гражданин Турции, бывший возлюбленный девушки. По данным МВД Сербии, расправа произошла утром 26 июля на съемной квартире в районе Борча.

В беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов заявил, что мотивом жуткого преступления стала болезненная ревность. По оценке эксперта, мотивом стала собственническая установка злоумышленника, не смирившегося с расставанием. Игнатов пояснил, что расчленение тела стало способом проявления ненависти и одновременно попыткой незаметно вынести останки из дома, не привлекая внимания соседей.

«Чтобы подчеркнуть свою ненависть к ней, он решил её ещё и расчленить. Тут еще сработало его желание скрыть преступление, потому что он решил упаковать останки в чемодан, чтобы вынести, не вызывая подозрений у соседей», — уточнил Игнатов.

Пророческий статус в соцсетях

Уличные камеры зафиксировали последние минуты жизни девушки. В 5:30 утра 26 июля Людмила заходила в подъезд, держа спутника за руку. Утром 27 июля иностранный гражданин вышел из здания один, выкатывая тяжелый чемодан.

На странице погибшей осталась последняя запись, которую знакомые называют пророческой: «Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы».

Семья погибшей открыла сбор 8 тысяч евро (почти 729 тысяч рублей) для транспортировки тела в Россию. Подруга убитой Дарья рассказала, что прощание и поминки пройдут в Пушкине. Знакомые вспоминают Людмилу как отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

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