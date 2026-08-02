Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в «Максе», кто стал первой жертвой взрыва в ресторане Balzi Ross на Кудринской площади в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии, произошедшей вечером в субботу, погибли три человека, также известно о 21 пострадавшем.

«По взрыву. Теракт. Пишут про второго погибшего, потом про третьего. А кто был первым? Хм», — написал Сладков.

По информации Национального антитеррористического комитета, среди погибших оказался охранник, который не пустил в зал женщину с подозрительной коробкой. Вероятно, там лежала самодельная бомба. Также жертвами стали сама посетительница заведения и еще один гость.

Сладков назвал поступок охранника подвигом, поскольку его действия позволили избежать большого количества жертв.

Также он раскритиковал свободных авторов в соцсетях, которые решили «покопаться в кишках», оставив в этом репортеров далеко позади.