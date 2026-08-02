Губернатор Рязанской области записал видеообращение в День ВДВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал видеопоздравление по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Глава региона назвал праздник особым для края и заверил военнослужащих в постоянной поддержке.
Рязань исторически удерживает статус столицы ВДВ. По словам главы региона, рязанцы гордятся каждым, кто связал жизнь с десантными войсками.
Сейчас десантники продолжают выполнять боевые задачи и защищать будущее страны. Власти региона гарантируют всестороннюю помощь военнослужащим и их семьям.
В Рязани расположено Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Именно наличие этого легендарного учебного заведения закрепило за городом неофициальный статус «столицы ВДВ». День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа.