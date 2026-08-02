Россиянку госпитализировали в Китае после убийства ядовитого жука

Россиянку из Таганрога госпитализировали в Шанхае из‑за тяжёлой кожной реакции после контакта с ядовитым жуком.

Инцидент произошёл в номере отеля, где отдыхала 25‑летняя Елизавета. Как сообщает SHOT, девушка почувствовала резкое жжение на руке — на ней сидел жук. Елизавета прихлопнула насекомое, не подозревая об опасности. Уже на следующее утро на поражённом участке появилось крупное красное пятно, сопровождавшееся сильной болью, схожей с ожоговой. Спустя три дня на коже образовались выраженные волдыри.

В больнице девушке объяснили причину недомогания: она раздавила томката — ядовитого жука, внешне напоминающего муравья. Особенность этого насекомого в том, что оно не кусается, но при механическом повреждении выделяет токсичное вещество — педерин. Медики предупредили: вызванное им воспаление способно сохраняться месяцами. При отсутствии своевременной помощи есть риск развития лихорадки и воспаления суставов.

Сейчас Елизавета находится под наблюдением врачей.

В последние дни с россиянами, которые находятся за границей, произошло несколько серьёзных происшествий. В Сербии была убита 27-летняя девушка. Её труп обнаружили в чемодане.

Сербские правоохранители оперативно задержали подозреваемого в аэропорту при попытке покинуть страну. Им оказался 25-летний гражданин Турции, бывший возлюбленный девушки. По данным МВД Сербии, расправа произошла утром 26 июля на съемной квартире в районе Борча.

Также стали известны подробности убийства 22‑летней Дианы и 17‑летнего Романа в Таиланде. Брат и сестра пропали ранним утром 26 июля: они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Несколько дней их искали полиция, волонтёры и русскоязычные жители Таиланда. Первым нашли мотоцикл — разобранный и закопанный в земле.

31 июля в провинции Сакэу задержали главных подозреваемых — Тхану (Понг) и Тхонгчайя (Тхонг). Они пытались скрыться в лесу. У бандитов обнаружили пистолет и две гранаты.