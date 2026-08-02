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Новости России

Свадьба в Орске закончилась массовой госпитализацией молодоженов и гостей

Никита Рязанцев
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На свадьбе в кафе в Орске произошло массовое отравление, медицинская помощь потребовалась молодоженам и гостям, пишет «КП».

Руслан и Карина живут в Казани, но решили отметить праздник в середине июля на малой родине невесты. Они выбрали заведение и собрали под его крышей родственников из Оренбуржья и Татарстана. Торжества продлились два дня.

«В первый день мы ничего не заподозрили. Поблагодарили официанток и управляющую. Но что-то кольнуло: салат «Цезарь» с яйцами стоял на столе задолго до начала, хотя в беседке было душно. А мясо, как заметили некоторые гости, отдавало кислинкой соуса», — рассказала Карина.

На второй день стало плохо одной из гостей. Вскоре приехала скорая помощь, и женщину увезли в инфекционное отделение. Затем в течение нескольких дней один за другим слегли молодожены, пожилые родственники и дети. У многих температура превышала 40 градусов и держалась долго.

В итоге у десяти человек диагностировали сальмонеллез, еще семеро перенесли болезнь на ногах. Всех пострадавших уже выписали из больниц. При этом управляющая кафе категорически отвергла все претензии Карины и Руслана и предложила им компенсацию в 500 рублей.

После этого молодожены написали заявления в региональные управления Роспотребнадзора и СК. Проверка выявила множество грубых нарушений на кухне. Суд приостановил работу заведения на 15 дней.

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