Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Алексей Самохин
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В воскресенье, 2 августа, в Рязани проходят торжественные мероприятия по случаю Дня ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Утром церемонии возложения цветов состоялись на площади, носящей имя основателя Воздушно-десантных войск Василия Филипповича Маргелова, и у Вечного огня. Цветы несли десантники всех поколений, ветераны, действующие военнослужащие, бойцы специальной военной операции, представители органов власти во главе с вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым, члены общественных организаций и простые горожане. В память о погибших героях-десантниках прозвучал троекратный залп.

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 

С праздником участников мероприятия поздравили губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова гвардии генерал-майор Олег Пономарев. 

Завершился праздник всеобщим исполнением гимна десантников – «Синева».

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