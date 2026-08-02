В воскресенье, 2 августа, в Рязани проходят торжественные мероприятия по случаю Дня ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Утром церемонии возложения цветов состоялись на площади, носящей имя основателя Воздушно-десантных войск Василия Филипповича Маргелова, и у Вечного огня. Цветы несли десантники всех поколений, ветераны, действующие военнослужащие, бойцы специальной военной операции, представители органов власти во главе с вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым, члены общественных организаций и простые горожане. В память о погибших героях-десантниках прозвучал троекратный залп.

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс.

С праздником участников мероприятия поздравили губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова гвардии генерал-майор Олег Пономарев.

Завершился праздник всеобщим исполнением гимна десантников – «Синева».