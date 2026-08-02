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Новости России

Военный эксперт рассказал, когда уменьшатся запуски БПЛА по российским регионам

Алексей Самохин
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Удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим объектам в Киеве и Киевской области могут снизить возможности ВСУ по производству беспилотников и ракет. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

По словам Михайлова, уничтожение объектов, где производились ударные беспилотники и комплектующие для ракет, способно осложнить работу украинского военно-промышленного комплекса. При этом эксперт подчеркнул, что эффект будет заметнее, если одновременно удастся нарушить каналы поставок зарубежной техники и компонентов.

Он считает, что в таком случае количество запускаемых по российским регионам беспилотников может сократиться. Вместе с тем эксперт отметил, что Украина использует не только собственное производство, но и получает значительные объемы вооружения и комплектующих от партнеров.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве. По данным ведомства, были поражены предприятия, выпускавшие агрегаты и электронные компоненты для производства ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и «Гром-2», завод по изготовлению комплектующих для беспилотников, а также предприятие, производившее боевые части для ракет FP-5 «Фламинго».

Кроме того, удар был нанесен по логистическому центру в Вишневом Киевской области. По информации Минобороны РФ, объект использовался для хранения, сборки и производства компонентов ударных беспилотников большой и средней дальности.

Говоря о том, каким образом были определены цели, Евгений Михайлов заявил, что российская сторона располагает эффективной разведкой и агентурной сетью на территории Украины. По его мнению, именно это позволяет выявлять объекты, связанные с производством и сборкой военной техники.

Ранее губернатор Павел Малков рассказал о количестве БПЛА, уничтоженных над Рязанской областью в субботу, 1 августа.

«За прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты 6 БПЛА», — написал глава региона в соцсетях.

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