Легендарный футболист скончался в Москве в возрасте 72 лет

Скончался Валерий Турсунов — легенда таджикского футбола. Нападающий ушёл из жизни в Москве на 72‑м году. Об утрате сообщила Федерация футбола Таджикистана (ФФТ).

Вся игровая карьера Валерия Юлдашевича в чемпионате СССР прошла в душанбинском «Памире»: с 1974 по 1988 год он выступал за команду первой лиги и стал её настоящей опорой. Цифры говорят сами за себя: 542 игры и 173 забитых мяча — показатель редкой стабильности и голевого чутья.

Позже Турсунов продолжил путь за пределами родины — играл за австрийские клубы «Аустрия» и «Клопайнерзее», расширяя географию своего футбольного опыта. А в 1996–2013 годах (с перерывами) занял важную управленческую позицию — работал вице‑президентом Федерации футбола Таджикистана, вкладывая в развитие спорта не только имя, но и практический опыт.

В ФФТ подчеркнули: Валерий Юлдашевич внёс большой вклад в становление таджикского футбола — и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.