Опубликованы фото рязанских молодожёнов, сыгравших свадьбы в начале августа

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало фото молодожёнов, сыгравших свадьбы в начале августа.

«Свадебный день в ЗАГСе города Ряжска.

Желаем замечательным молодожёнам Сергею и Ирине, чтобы любовь только росла, мечты сбывались, а счастье длилось вечно. Берегите друг друга и будьте самыми счастливыми!», — говорится в сообщении.

«Касимовские молодожены.

Поздравляем с рождением крепкой семьи и началом общего светлого пути! Тёплое солнце августа пусть хранит ваш союз, а в доме всегда живёт радость!».

«Торжественная регистрация брака в администрации Пронского муниципального округа.

Дорогие молодожёны, цените и берегите друг друга, находите компромиссы и не забывайте о важности маленьких радостей в повседневной жизни. Пусть ваша любовь станет источником вдохновения и силы для всех ваших начинаний!».

Дворец торжеств в Рязани.

«Наш яркий август.

Пусть каждый ваш день будет, как самый вкусный десерт: сладкий, насыщенный, с небольшими, но приятными неожиданностями!

Будьте счастливы, дарите друг другу радость и никогда не забывайте, почему выбрали именно этого человека!».

Источник информации и фото: vk.ru/zagsrzn