Опубликованы фото рязанских молодожёнов, сыгравших свадьбы в начале августа

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало фото молодожёнов, сыгравших свадьбы в начале августа.
«Свадебный день в ЗАГСе города Ряжска.
Желаем замечательным молодожёнам Сергею и Ирине, чтобы любовь только росла, мечты сбывались, а счастье длилось вечно. Берегите друг друга и будьте самыми счастливыми!», — говорится в сообщении.
«Касимовские молодожены.
Поздравляем с рождением крепкой семьи и началом общего светлого пути! Тёплое солнце августа пусть хранит ваш союз, а в доме всегда живёт радость!».
«Торжественная регистрация брака в администрации Пронского муниципального округа.
Дорогие молодожёны, цените и берегите друг друга, находите компромиссы и не забывайте о важности маленьких радостей в повседневной жизни. Пусть ваша любовь станет источником вдохновения и силы для всех ваших начинаний!».
Дворец торжеств в Рязани.
«Наш яркий август.
Пусть каждый ваш день будет, как самый вкусный десерт: сладкий, насыщенный, с небольшими, но приятными неожиданностями!
Будьте счастливы, дарите друг другу радость и никогда не забывайте, почему выбрали именно этого человека!».
Источник информации и фото: vk.ru/zagsrzn