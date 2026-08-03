Новости России

После атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области

Алексей Самохин
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На логистическом объекте Wildberries во Владимирской области после атаки возник пожар. Компания сообщила, что сотрудников эвакуировали, предварительно никто не пострадал.

О происшествии сообщила пресс-служба объединенной компании RWB (Wildberries и Russ). По ее данным, возгорание произошло на логистическом объекте во Владимирской области.

Всех находившихся на территории людей оперативно эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет.

В компании подчеркнули, что логистические цепочки уже перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов продолжаются на других объектах.

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