После атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области

На логистическом объекте Wildberries во Владимирской области после атаки возник пожар. Компания сообщила, что сотрудников эвакуировали, предварительно никто не пострадал.

О происшествии сообщила пресс-служба объединенной компании RWB (Wildberries и Russ). По ее данным, возгорание произошло на логистическом объекте во Владимирской области.

Всех находившихся на территории людей оперативно эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет.

В компании подчеркнули, что логистические цепочки уже перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов продолжаются на других объектах.